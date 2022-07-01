01 Июля 2022
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суд молоток (2013) | Фото:

Обвиняемых в убийстве и изнасиловании девочки в Костроме приговорили к пожизненному

Суд в Костроме приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки.

Кроме того, судья постановил взыскать по два миллиона рублей с каждого из фигурантов по иску матери убитого ребенка.

Как сообщает СУ СКР по Костромской области, ранее судимых 45-летнего и 24-летнего мужчин признали виновными в похищении, изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве малолетнего. Оба признаны вменяемыми.

Напомним, трагедия случилась в январе. Ребенок вышел на улицу Северной Правды на прогулку. Вскоре ее забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении. Позже их задержали. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело девочки было обнаружено в комнате одного из общежитий города.

Сообщалось, что один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом, ранее он привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию.

После убийства девочки завели новое дело о халатности полицейских, которые не проконтролировали освободившегося из колонии педофила.

Теги: девочка, кострома, убийство



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