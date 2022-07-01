СМИ: Сбербанк повысит зарплаты IT-специалистам – чтобы не сбегали за рубеж

Сбербанк повышает с 1 июля зарплаты сотрудникам, особенно IT-специалистам – именно они чаще других с началом военной спецоперации РФ на Украине стали уезжать из России.

По данным The Bell, в среднем зарплаты в Сбере (который накануне отказался от выплаты дивидендов за 2021 год) повысят на 8,5%, но в некоторых подразделениях рост составил до 20%.

Больше всего Сбер беспокоится об оттоке айтишников. После 24 февраля многие люди этой профессии "релоцируются", но на Сбербанк невозможно работать из другой страны, блокируется доступ ко всем системам, заявил источник издания. И Между банком и переездом IT-специалисты делают выбор в пользу последнего.