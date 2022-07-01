На Южном Урале экс-главу поселения осудят за превышение должностных полномочий

В Челябинской области предстанет перед судом экс-глава Теченского сельского поселения Красноармейского муниципального района, обвиняемая в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемая в 2019 году предоставила квартиру в пользование по договору социального найма своей знакомой местной жительнице, у которой не было оснований для признания нуждающейся в предоставлении жилого помещения.

В дальнейшем женщина приватизировала квартиру.