В Госдуму внесен законопроект о мобилизации экономики без официального введения военного положения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении специальных экономических мер (сравнимых с теми, что устанавливает военное положение) в случае проведения "контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ". Вероятно, к последним относится и специальная военная операция на Украине.

Законопроект предусматривает введение чрезвычайного режима работы для экономики, если правительство сочтет это нужным. Многие нормы Трудового кодекса при этом отменяются: "Речь может идти о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков".

Все юридические лица – вне зависимости от формы собственности – не смогут отказаться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет "о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом".

Также новый правовой режим, официально не называемый военным положением, предусматривает "временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва".