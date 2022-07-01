01 Июля 2022
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Общество В России Крым
Крымский мост (2020) | Фото: Накануне.RU

Аксенов прокомментировал сообщения о клубах дыма в районе Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сообщения о задымлении в районе Крымского моста.

Он пояснил, что правоохранительные органы проводят учения в районе объекта, в это же время на мосту произошло ДТП.

В своем телеграм-канале глава Крыма заверил, что "никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет".

Ранее очевидцы начали публиковать в соцсетях кадры с клубами дыма в районе керченского берега, где проходит съезд с моста. Источник в руководстве Крыма заявил, что это учения Минобороны, МЧС и Росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пообещал нанести удар по Крымскому мосту, как только появится такая возможность.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление,назвал Данилова "упоротым украинским начальником"."Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", - добавил политик.

15 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для украинских военных.

Теги: аксенов, крымский мост



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