01 Июля 2022
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Коллаж, США, орлан, однополярный мир (2022) | Фото: Накануне.RU

Джеффри Сакс предсказывает США фиаско на Украине

Известный американский экономист Джеффри Сакс считает, что США на Украине потерпят поражение и это будет последней катастрофой американских неоконов. Об этом он написал в статье для Berliner Zeitung.
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Сакс уверен, что военный конфликт на Украине - это кульминация 30-летнего проекта американских неоконов, потому что в администрации Джо Байдена сидят те же люди, которые выступали за войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии. Например, Виктория Нуланд была заместителем госсекретаря Барака Обамы по европейским и евразийским делам с 2013 по 2017 год и активно участвовала в свержении президента Украины Виктора Януковича, а теперь является заместителем госсекретаря Байдена, который руководит политикой США в отношении Украины. Но им грозит фиаско.

"Основное послание неоконов заключается в том, что США обладают военным превосходством в каждом регионе мира и должны противостоять развивающимся региональным державам, которые когда-нибудь могут бросить вызов глобальному или региональному господству США, особенно России и Китаю. С этой целью американские военные должны быть размещены на сотнях военных баз по всему миру, и США должны быть готовы вести войны по выбору, если это необходимо", - пишет Сакс.

Эти взгляды основаны на ложном предположении, что благодаря своему военному, финансовому, технологическому и экономическому превосходству США способны диктовать условия во всех регионах мира. Так, Институт изучения войны, этот неоконсервативный аналитический центр, продолжает обещать украинскую победу. Но факты указывают на иное, а экономические санкции Запада практически не оказали негативного влияния на Россию, в то время как их влияние на остальной мир было велико.

Наиболее вероятным результатом является то, что Россия освободит бóльшую часть Украины и, возможно, лишит ее выхода к морю. А НАТО должна думать о том, как завершить конфликт без больших потерь, вместо того чтобы пытаться втянуть в свою орбиту Украину, заключает Сакс.

Теги: США, Украина



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