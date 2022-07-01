Эрдоган собирается поговорить с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается поговорить с президентами России и Украины о вывозе украинского зерна морем.

"Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - цитирует слова Эрдогана "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что президент Индонезии Джоко Видодо, которого накануне в Москве принимал Владимир Путин, передал российскому главе некое "послание" от Владимира Зеленского, у которого Видодо был накануне. В Кремле позже сообщили, что речь не идет о письменном обращении.