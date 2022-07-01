01 Июля 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

"Детский мир" не будет выплачивать дивиденды за прошлый год

"Детский мир" не будет выплачивать дивиденды за 2021 г. Такое решение принято на годовом собрании. Там же решено не распределять чистую прибыль.

Ранее рекомендацию не выплачивать финальные дивиденды за прошлый год дал совет директоров ритейлера, пишет "Интерфакс". Решение было продиктовано "высоким уровнем рыночной волатильности, а также необходимостью сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для дальнейшего усиления рыночной позиции "Детского мира", сообщала компания. При этом дивидендная политика "Детского мира" остается неизменной.

Ранее аналогичное решение приняли ПАО "Мегафон" и "Газпром".

Теги: Детский мир, дивиденды



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