На объекте жены владельца "Метр Девелопмент Групп" совершались преступления

Выяснились новые подробности ситуации с волгоградским бизнесом нового девелопера Смольного Александра Андреева. Оказалось, что уже попадавший в поле зрения СМИ земельный участок в Волгограде, на котором находился недостроенный бассейн, в 2020 году был объектом притяжения маргинальной молодежи и местом совершения преступлений из-за отсутствия необходимого ограждения и присмотра.

Халатное отношение владельца объекта, которым являлась на тот момент жена Андреева Оксана Бабижаева, вынудило прокуратуру через суд добиваться от собственника обеспечения безопасности.

Предприниматель из Волгограда Александр Андреев является владельцем фирмы «Метр Девелопмент Групп», которая получила возможность реализовать два крупных инвестиционных проекта в Петербурге – по результатам прошедшего ПМЭФ-2022. Бизнесмену, входящему в топ-100 богатейших жителей Волгограда, предстоит воплотить в жизнь идею культурно-досугового центра у Невской ратуши и гостиничного комплекса в Зеленогорске. Общая сумма инвестиций по объектам составит порядка 4 млрд рублей.

Ранее в СМИ уже сообщалось о неприятной истории, связанной с волгоградским бизнесом Андреева. В пойме реки Царица расположен земельный участок общей площадью 13992 кв. м., на котором находились два не достроенных бассейна, оформленных на бизнесмена до 2016 года, а затем – переоформленных на его жену Оксану Бабижаеву. При этом земля под ним находилась в собственности у города и не была оформлена должным образом на Андреева, также предпринимателем не производилась оплата за использование участка. В результате обращения Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области в суд, семью Андреева обязали оплатить компенсацию за неосновательное обогащение в виде платы за фактическое пользование земельным участком. Андреев обязан был отчислить в госбюджет 2,2 млн рублей, а его жена – 195 тысяч.

Однако выяснилось, что это был не единственная причина для судебных тяжб в отношении данного объекта. Уже в 2020 году Прокуратура Центрального района Волгограда обратилась в суд с требованием обязать владельца недостроенного объекта, принадлежащего Бабижаевой, оградить его в соответствии с требованиями градостроительного законодательства. Само помещение на тот момент представляло собой здание, не имевшее крыши, окон и дверей, в него имели доступ все желающие из-за отсутствия ограждений.

Более того, в ходе проверки прокуратурой было установлено, что на данной территории жизнь и здоровье горожан могут быть подвергнуты серьезным угрозам. Также прокуратурой был установлен факт неоднократного посещения опасного объекта подростками, что подтверждает информация от отдела полиции № 4 УМД России по Волгограду в 2020 году. Кроме того, правоохранители отмечали, что на территории заброшенного здания был совершен ряд преступлений.

Бабижаева, согласно вынесенному судебному акту Центрального районного суда Волгограда, являясь владельцем недостроенного объекта, не обеспечила условия, которые бы способствовали ограничению доступа на его территорию граждан. В ходе апелляции Волгоградский областной суд оставил данное решение без изменений.

Примечательно, что ранее в 2018 году Бабижаева высказывалась на тему подростковой преступности в связи с громким преступлением в Керчи. Тогда подросток открыл стрельбу в здании местного колледжа, в результате погиб 21 человек. По мнению супруги владельца «Метр Девелопмент Групп», к таким трагедиям приводят «изнеженность и инфантилизм», продукты питания, «напичканные химией», и генная инженерия. Бабижаева также упрекнула родителей в излишней заботе о детях, что якобы сказывается на их психике. Не исключено, что открытием доступа на опасный для подростков объект Бабижаева попыталась показать, как она сама «заботится» о здоровье подрастающего поколения.