Песков отреагировал на решение президента Финляндии больше не играть в хоккей с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Финляндии Саули Ниинистё об отказе играть с российским лидером Владимиром Путиным в хоккей.

По словам Пескова, президент РФ не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он выходит на лед регулярно, передает ТАСС.

Ранее президент Финляндии заявил, что больше не выйдет на лед вместе с Путиным. Так он отреагировал на снимок, на котором президенты двух стран запечатлены вместе на хоккейной площадке. "Но это был 2012 год, мой первый визит в Россию, - ответил Ниинистё. - Нет, я бы больше не сыграл".