Песков отреагировал на решение президента Финляндии больше не играть в хоккей с Путиным
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Финляндии Саули Ниинистё об отказе играть с российским лидером Владимиром Путиным в хоккей.
По словам Пескова, президент РФ не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он выходит на лед регулярно, передает ТАСС.
Ранее президент Финляндии заявил, что больше не выйдет на лед вместе с Путиным. Так он отреагировал на снимок, на котором президенты двух стран запечатлены вместе на хоккейной площадке. "Но это был 2012 год, мой первый визит в Россию, - ответил Ниинистё. - Нет, я бы больше не сыграл".
Как рассказывал Песков несколько лет назад, на физические упражнения глава государства ежедневно тратит около 1,5 часов. При этом президент почти каждый день проплывает один километр. Кроме того, Путин занимается в зале, а если позволяет рабочий график, то играет в хоккей.