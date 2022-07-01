01 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Флаг Болгарии (2022) | Фото: Klearchos Kapoutsis / Flickr.com

Посол РФ в Болгарии попросит руководство России закрыть посольство в Софии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова намерена просить Москву о закрытии посольства в Софии из-за отклонения МИДом республики ноту российской дипмиссии, в которой говорилось о неприемлемости высылки 70 дипломатов и сотрудников посольства.

В ноте предлагалось отозвать решение о высылке российских дипломатов, которые ранее были объявлены причастными к шпионажу.

"Незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмисии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова", - заявила Митрофанова.

Теги: болгария, дипломат, скандал, посольство



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