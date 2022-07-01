В Челябинске осудят мужчину, разбившего об голову охранника больницы бутылку вина

В Челябинске будут судить мужчину, который разбил об голову охранника больницы бутылку вина. Его обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в мае 2021 года пьяный мужчина пришел в больницу, в которую была госпитализирована его жена, и попытался пройти в здание. Его остановил охранник, который объяснил, что посещения запрещены из-за карантина. Кроме того, он указал мужчине на его неподобающее состояние и попросил покинуть учреждение.

Тогда обвиняемый разбил об голову охранника стеклянную бутылку вина, причинив последнему легкий вред здоровью.