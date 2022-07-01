Бастрыкин призвал оградить молодежь от безнравственных и аморальных ток-шоу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал перестать показывать по ТВ фильмы и передачи, негативно влияющие на молодежь.

"Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение", — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Также он предложил "принять дополнительные меры по ограждению несовершеннолетних от информации, которая угрожает их благополучию, безопасности и развитию".