Минстрой не поддержал идею СП об исключении однушек и студий из льготных ипотечных программ

Минстрой не поддержал предложения Счетной палаты об исключении студий и однокомнатных квартир из всех программ ипотечного кредитования с господдержкой.

"Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются", - сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве уточнили, такие ограничения снизят доступность жилья, поскольку покупка квартир большей площади предполагает более высокий первоначальный взнос и ежемесячный платеж. Это может сделать ипотеку недоступной для целого ряда заемщиков.

Напомним, в Счетной палате России предложили не выдавать льготную ипотеку на студии и однокомнатные квартиры. По мнению аудитора Натальи Труновой, власти не должны "поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья". Она считает, что, купив "однушку", семья "лишается возможности улучшить свои жилищные условия".

Между тем, спрос на такое жилье только растет. Например, к концу 2021 года доля студий в столичных новостройках впервые превысила 20% .