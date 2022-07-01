Федеральную трассу Москва – Казань – Тюмень построят быстрее за счет дополнительного финансирования

Федеральную трассу Москва – Казань – Тюмень построят быстрее. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Правительство выделит еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны. Этот инфраструктурный проект реализуется по поручению президента РФ.

"Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, например во Владимирской области, где будет построено 26 км дороги. Кроме того, будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году. Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Создание этой трассы – часть федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай". Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, республиками Татарстан и Чувашия", - говорится на сайте Правительства РФ.