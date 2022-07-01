СМИ: Берлин выступает за снятия ограничений на транзит грузов через Литву в Калининград

Берлин лоббирует снятие ограничений с транзита грузов в Калининград из материковой части России через Литву, пишет Spiegel. По данным немецкого издания, власти Германии выступают за создание исключений в санкциях ЕС для российского анклава. Руководство ФРГ опасается, что эскалация конфликта между Россией и Литвой может обернуться нежелательными последствиями. В то же время в правительстве самой Литвы единого подхода к вопросу нет.

Между тем, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости обеспечить поставки в регион в полном объеме вне зависимости от ограничений Литвы.

"Введенные Литвой ограничения на транзит российских грузов в данный регион носят беспрецедентный характер. Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Белоусов сообщил, что правительство компенсирует авиаперевозчикам убытки из-за увеличения расстояния, которое теперь нужно преодолевать в облет стран Прибалтики.