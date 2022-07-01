Городскую свалку в Магнитогорске закрыли для рекультивации

В Магнитогорске с 1 июля закрыли старую городскую свалку. Она будет рекультивирована в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Для вывоза твердых коммунальных отходов в городе построили новый полигон и мусоросортировочный комплекс.

Для губернатора Алексея Текслера одной из ключевых задач является ликвидация накопленного вреда окружающей среде. По его поручению в федеральный проект "Чистая страна" также включены свалки ТКО в городах Карталы, Верхний Уфалей, Златоуст, Миасс и Троицк.

"Уже совсем скоро запустим новый мусоросортировочный комплекс с полигоном для переработки твердых коммунальных отходов в Магнитогорске. Это позволит закрыть действующую городскую свалку с последующей рекультивацией. Проект уже в работе, финансирование тоже определено. В плане также объекты Златоуста, Миасса, Карталов и Верхнего Уфалея", - отметил глава региона, выступая с обращением к депутатам ЗСО.

После закрытия городской свалки в Магнитогорске проектировщики приступят к инженерным изысканиям. До конца года будет получено положительные заключения государственной экологической экспертизы. Работы по рекультивации начнутся в 2023 году.

В городе подготовились к закрытию городской свалки. Для это был построен новый мусоросортировочный комплекс (МСК) и полигон. Он будет принимать отходы не только Магнитогорска, но и десяти муниципальных образований области.

"Благодаря работе этого комплекса около 20% коммунальных отходов, образующихся в Челябинской области, будут направлены на объекты, исключающие негативное воздействие отходов на окружающую среду", – отметила начальник управления организации обращения с отходами министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова.

Общий объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей. Мощность мусоросортировочного комплекса составляет 200 тысяч тонн в год, полигона — 175 тысяч тонн в год. На МСК установили новое эффективное оборудование, которое позволит значительно сократить количество отходов, направляемых на захоронение.

"Самое важное здесь: отходы не будут направляться на захоронение напрямую. Основная задача – выбрать из общего количества поступающей массы полезную фракцию, которую можно пустить на повторное использование. Будет производиться сортировка на современном эффективном оборудовании. Это позволит существенно сократить количество отходов, направляемых на захоронение, развить отрасль утилизации отходов и достичь показателей национального проекта "Экология", – рассказал первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Для жителей города это долгожданный проект. Рекультивация городской свалки позволит сократить выбросы в атмосферный воздух в Магнитогорске на 8%.

"Трудно переоценить значение этого объекта для Магнитогорска. Хочется отдельно отметить и качество работ: все выполнено добротно. Следующий этап – это переработка уже существующей свалки. Вы знаете, что сегодня она уже фактически переполнена, возникают пожары, вредные выбросы. Это, конечно, очень плохо. Рекультивация свалки начнется уже в следующем году. По этому вопросу уже есть соответствующее решение губернатора Алексея Текслера. Весь процесс займет пару лет. Это во многом решит вопросы экологии", - ранее заявил глава города Сергей Бердников.