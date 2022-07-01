01 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Дедушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский оперштаб не будет сообщать никакой статистики по ковиду

Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом больше не будет предоставлять жителям региона никакой статистики по заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Свердловской области, где раньше такая статистика публиковалась в ежедневном режиме.
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"В связи со стабильно низкими показателями заболеваемости, а также с учетом решения об отмене в России ранее введенных из-за пандемии ограничений, ежедневное информирование жителей области о динамике заболеваемости прекращается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о числе выявленных случаев COVID-19, количестве выписанных и прочие данные будут доступны на сайте Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день официальная статистика такова: всего с начала пандемии на Среднем Урале выявили 447 тысяч 764 случая заболеваемости ковидом. 435 тысяч 462 человека удалось вылечить, скончались 10 тысяч 756 свердловчан.

Напомним, еще в ноябре прошлого года свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что "коронавирус останется с нами навсегда".

Теги: оперштаб, ковид, статистика, Свердловская область



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