Пассажир Ан-2, пропавшего больше недели назад в Якутии, выжил

Один из трех человек, находившихся на разбившемся в Якутии самолете Ан-2, выжил. Более того: он даже не получил видимых повреждений, сам вышел к спасателям, когда те добрались до места крушения. Telegram-канал Shot сообщает, что Павлу К. 36 лет, пока неизвестно, в качестве кого он находился на борту. Двое других членов экипажа погибли.

По данным Восточного МСУТ СКР, на борту самолета были два члена экипажа и один пассажир. Ан-2 вылетел по маршруту Ус-Хатын – Вертикальный – Ус-Хатын 21 июня в шесть утра. В 9:30 самолет в место назначения не прибыл, его начали искать.

"Воздушное судно обнаружено <…> в разрушенном состоянии со следами термического воздействия на склоне горы в Алданском районе Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении управления.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).