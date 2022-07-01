Проект "Код: Россия" исследует векторы развития молодежной политики

Проект "Код: Россия" призван помочь старшему и молодому поколению достичь взаимопонимания, а также найти возможные варианты развития молодежной политики в регионах России. Исследованием занимается команда "Прекрасное Создает Великое", созданная в рамках программы "Женщина-лидер" Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Исследование, как считают женщины-лидеры, поможет оценить спектр интересов, опасений и надежд молодежи, увидеть сборный портрет "старшего поколения" их глазами и найти разницу между тем, что думает молодежь о себе, и что, как считают молодые люди, думает о них власть, бизнес и чиновники.

По словам команды, важно было уйти от стандартных опросов, сравнимых с ЕГЭ, когда надо "угадать" верный ответ, именно потому был выбран более сложный путь свободных ответов на открытые вопросы. В исследовании принимают участие молодые люди нескольких регионов России.

Задача проекта, как говорят участницы команды — содействие формированию общего кода и системы ценностей на основе взаимопонимания и диалога, помощь молодежи в адаптации к политической, экономической и социальной среде, создание площадки, где молодежь сможет себя проявить и в дальнейшем найти варианты самореализации, а представители "старшего поколения" — найти ценные перспективные кадры и партнеров.

Состав команды — профессионалы в различных областях: политконсультант и PR-эксперт Алена Август, самый молодой член Общественной палаты РФ Алена Булгакова, заместитель министра национальной и региональной политики Республики Карелия Наталья Баринова, руководитель аналитического отдела МОО "Индустриальное сообщество" Валентина Зайретдинова, заместитель руководителя исполкома московского отделения партии "Единая Россия" Ирина Елиферова и другие.