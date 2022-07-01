01 Июля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
коллаж, чиновник, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

Уральского застройщика судят за хищение более 60 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель компании-застройщика. Его обвиняют в хищении свыше 60 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, возглавляемое обвиняемым ООО "Гранд – Инжиниринг" было застройщиком многоквартирного жилого дома в поселке Верхнее Дуброво Белоярского района. Согласно материалам дела, директор привлекал средства под видом заключения договоров долевого участия в строительстве, а также, в нарушение законодательства, заключал договоры инвестирования в строительство.

Как показало расследование, он разрешал продавать жилые и нежилые помещения в строящемся доме, при этом не имея реальной возможности закончить строительство объекта. По версии следствия, в 2016-2020 годах глава фирмы-застройщика похитил деньги у 24 жителей Среднего Урала, а также юридического лица на общую сумму свыше 60 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы.

Теги: застройщик, деньги, хищение, суд



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