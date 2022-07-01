Матвиенко выступила против одобрения бюджета Союзного государства на 2023 год

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не одобрять бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2023 год, поскольку нет четкого плана его исполнения, в настоящее время бюджет не осваивается.

"Давайте пока не внесут изменения, не пропишут реальные проекты, не завизируем бюджет Союзного государства, который нам подсунут", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Совета Республики Нацсобрания Белоруссии в пятницу.

Матвиенко отметила, что бюджет составляет всего 5 млрд руб., но они должны дать отдачу на 10, 20 или 30 млрд руб.

"Идеологии там нет. Это проекты. Там случайный набор (авторов проектов – прим. ред.), кто в какой кабинет пробьется. Это не приоритетные проекты, это проекты, которые не реализуются, и никто ни с кого не спрашивает... Написали "хотелки", не выполнили, даже эти небольшие деньги не освоили", - сказала Матвиенко.