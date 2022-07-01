Департамент образования Ямальского района накажут за нарушение сроков оплаты по контракту

Прокуратура потребовала привлечь к ответственности департамент образования Ямальского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам.

"Установлено, что в департаменте образования Ямальского района с восемью субъектами предпринимательства заключены муниципальные контракты на поставку учебной литературы, общая сумма которых составила 18 млн рублей. Предприниматели договорные обязательства исполнили в полном объеме, однако оплату за выполненные работы в установленный срок не получили (порой с задержкой до трех месяцев)", - говорится в сообщении.

Прокурор района главе администрации Ямальского района внес представление. В отношении виновного лица возбудили дело по статье "Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд".

Виновного оштрафовали на 50 тыс. руб.