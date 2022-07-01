В Кремле прокомментировали "послание" от Зеленского Путину, которое привез в Москву президент Индонезии

В Кремле не стали раскрывать подробности "послания", которое, якобы, президент Индонезии Джоко Видодо привез Владимиру Путину от Владимира Зеленского.

"Речь не идет о каком-то письменном обращении", - прокомментировал журналистам эту историю официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров Видодо заявил, что передал российскому коллеге послание от Зеленского (накануне президент Индонезии был в Киеве). Также президент Индонезии выразил готовность наладить общение Путиным и Зеленским.