01 Июля 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Джоко Видодо (2022) | Фото: kremlin.ru

В Кремле прокомментировали "послание" от Зеленского Путину, которое привез в Москву президент Индонезии

В Кремле не стали раскрывать подробности "послания", которое, якобы, президент Индонезии Джоко Видодо привез Владимиру Путину от Владимира Зеленского.

"Речь не идет о каком-то письменном обращении", - прокомментировал журналистам эту историю официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров Видодо заявил, что передал российскому коллеге послание от Зеленского (накануне президент Индонезии был в Киеве). Также президент Индонезии выразил готовность наладить общение Путиным и Зеленским.

Теги: послание, владимир путин, владимир зеленский, джоко видодо



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