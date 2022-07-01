01 Июля 2022
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Экономика В России
Коллаж, миллиардеры, Лисин, Вексельберг, Усманов (2021) | Фото: Накануне.RU

Российские миллиардеры с начала года потеряли $36 млрд, но все еще очень богаты

Богатейшие миллиардеры России потеряли с начала года почти $36 млрд на всех. Самые большие лишения понес совладелец "Северстали" Алексей Мордашов – он не досчитался $5,95 млрд, его состояние теперь составляет "всего" $22,9 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира, из них 26 человек – россияне. На 1 июля их совокупное состояние составляло $354,64 млрд руб.

Самый богатый из россиян – совладелец "Норникеля" Владимир Потанин – не только не обеднел с начала года, но и заработал, его состояние увеличилось на $4,39 млрд – до $352 млрд.

Второе место в рейтинге у совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, он обеднел на $3,53 млрд – до $28,9 млрд.

Третье место у Владимира Лисина (НЛМК), он с начала года потерял $3,62 млрд (теперь его состояние – около $24,4 млрд).

В списке обедневших миллиардеров также Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, Виктор Вексельберг, Андрей Мельниченко.

Теги: миллиардер, состояние, санкции



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