Жительница Екатеринбурга пыталась через суд получить денежный вклад 1903 года

В Екатеринбурге суд отказал женщине во взыскании денежного вклада 1903 года. Она попыталась обжаловать это решение, но безуспешно.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все началось с того, что жительница уральской столицы по имени Наталья получила наследство от родственницы, скончавшейся в 2011 году. Та, в свою очередь, владела наследством, полученным в 1963 году после смерти близкого человека. Как выяснила Наталья через Центральный государственный архив Кировской области, еще в 1903 году тот человек открыл лицевой счет в Яранской сберкассе: на вклад было положено 1 тыс. 113 рублей, а в 1914 году деньги перенесли на другой лицевой счет.

В 1930 году вкладчик был подвергнут политическим репрессиям с конфискацией имущества. Узнав эту историю, Наталья обратилась к специалисту, который заверил ее, что вклад от 1903 года на сегодняшний день эквивалентен, ни много ни мало, 1 млн 359 тыс. 600 рублей.

Женщина решила, что Сбербанк является правопреемником сберегательных касс, работавших с 1895 по 1917 год, и обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к ПАО "Сбербанк России" и территориальному управлению Росимущества в Свердловской области. Она потребовала включить в состав наследства те самые средства, внесенные на вклад в 1903 году, а также взыскать 1,3 млн рублей. Однако суд в удовлетворении иска отказал.

Наталья подала апелляцию в Свердловский областной суд, сотрудникам которого, чтобы разобраться, пришлось углубиться в историю.

"Первые сберкассы в России были организованы в 1841 году. После революции система сберкасс была присоединена к Народному банку РСФСР, активы и пассивы которого после его упразднения в 1920 году были переданы Наркомфину. Неполученные вклады были перечислены на текущие счета, открытые в местных финансовых органах. В результате обесценивания "совзнаков" вклады, внесенные в указанные учреждения, утратили реальное значение и их выплата была прекращена.

В 1995 году был принят федеральный закон "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ", согласно которому государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности ценности денежных сбережений, созданных гражданами до июня 1991 года. Однако действие данного закона не распространяется на вклады, хранившиеся в сберкассах до 1914 года. Кроме этого, с 1914 года было проведено несколько денежных реформ, в результате которых происходила деноминация денежных средств. Общее укрупнение денежной единицы составило 1 к 1 000 000 000 000 (одному квадриллиону). Соответственно сумма, которая могла храниться на вкладе до 1914 года, уменьшилась пропорционально обозначенному размеру", - пояснили в облсуде.

Там отметили, что Наталья так и не смогла предоставить каких-либо доказательств наличия спорного вклада на имя своей родственницы в ПАО "Сбербанк России". В результате решение Ленинского районного суда оставили без изменения, а женщину – без денег.