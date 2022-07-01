01 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Подозреваемый в убийстве женщины из Березовского (2022) | Фото: СУ Следственного комитета по Свердловской области

Гособвинение запросило 23 года для таксиста за изнасилование и убийство жительницы Березовского

Государственный обвинитель запросил для таксиста из Нижнего Тагила Марата Имашева 23 года исправительной колонии. Уралец обвиняется в изнасиловании и убийстве 35-летней жительницы Березовского в июне прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, сегодня в Свердловском областном суде по уголовному делу состоялись судебные прения. На них Гособвинитель представил доказательства преступлений, совершенных обвиняемым.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание, с учетом частичного присоединения неотбытой части наказания, назначенного по приговору Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 2 года", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 6 июня 2021 года, управляя "ВАЗ-21102", Имашев подобрал на Малышева в Екатеринбурге ранее незнакомую голосующую девушку. Та попросила подвезти ее в сторону Верхней Пышмы. Через какое-то время обвиняемый остановился на обочине, и, угрожая женщине ножом, изнасиловал ее, после чего душил до потери сознания. Потом он связал женщину пластиковыми монтажными хомутами, оттащил в кусты, похитил золотую цепочку с кулоном в виде крестика, золотые кольцо и браслет с кулоном. После ограбления он нанес ей не менее пяти ударов ножом в жизненно-важные части тела – в область шеи и спины, после чего похитил ее туфли, банковскую карту, а также сотовый телефон. Позднее, Имашев вернулся, чтобы забрать еще и куртку. Общий ущерб составил 74 тыс. рублей.

Ранее также сообщалось, что Марат Имашев в общей сложности провел в колониях 28 лет. Он уже был судим за разбои, убийство и изнасилование.

Судебные прения продолжаются. В них выступает сторона защиты.

Теги: Гособвинение, таксист, убийство, Березовский, суд



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