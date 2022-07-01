Запасов самолетной техники России хватит на три – четыре года, - Сергей Иванов

Запасов самолетной техники России хватит на три – четыре года, считает специальный представитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

В конце апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что, согласно негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка.

В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором говорится об уровне обеспеченности запчастями для самолетов по отдельным позициям – от двух до пяти месяцев.