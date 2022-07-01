01 Июля 2022
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богданович дорожный указатель (2007) | Фото: Накануне.ru

Суд признал главу уральского города виновным в злоупотреблении: приговор

Суд вынес приговор главе уральского города Богданович Павлу Мартьянову. Чиновник признан виновным сразу по двум статьям УК РФ – "Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности с использованием служебного положения" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Однако от наказания по одной из них его освободили.

Расследование показало, что в конце 2019 – начале 2020 года глава Богдановича незаконно вмешался в коммерческую деятельность предприятия, ведущего разработку и добычу полезных ископаемых на месторождении известняков. Речь шла о прекращении деятельности подрядчика по поставке горной массы с месторождения до тех пор, пока в состав учредителей данного предприятия не включат определенных людей с совокупной долей участия в 51% уставного капитала.

"В ходе личных встреч и телефонных разговоров с руководителем коммерческой организации глава городского округа настаивал, что единственным и безальтернативным условием для возобновления деятельности предприятия является исполнение его требований. В результате незаконного вмешательства главы Богдановича деятельность подрядчика остановлена и не возобновлена", - говорится в материалах уголовного дела.

чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, кроме этого, в 2018 году Мартьянов захотел создать благоприятные условия ведения бизнеса для предпринимателей, с которым находился в дружеских отношениях. По версии следствия, для этого глава заключил с последними договоры на капитальный ремонт зданий дома культуры в селах Байны и Кунары Богдановичского района без проведения конкурентных процедур.

Как уточнили в прокуратуре, как на предварительном расследовании, так и в судебном разбирательстве полностью своей вины чиновник не признал. Богдановичский городской суд назначил Павлу Мартьянову 200 тысяч рублей штрафа по первой статье, однако от наказания он был освобожден – в связи с истечением срока давности по делу. Что касается статьи о злоупотреблении, Мартьянова признали виновным и оштрафовали все на те же 200 тысяч рублей.

В прокуратуре уже заявили, что внимательно изучат приговор, после чего он может быть обжалован.

Павел Мартьянов занимает пост главы Богдановича с конца 2017 года. Его кандидатура прошла собеседование в администрации губернатора Свердловской области. А в августе 2020 года чиновник был задержан – как тогда сообщалось, по подозрению в махинациях с землей.

Теги: Мартьянов, Богданович, глава, суд, приговор



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