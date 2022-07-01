На "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН" расскажут о проекте цифровизации добычи руды

В Верхней Пышме во время конференции "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН" участникам продемонстрируют проект, способный повысить энергоэффективность клетевой подъемной шахты "Закладочная" Гайского ГОКа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УГМК. Специалисты считают, что экономический эффект от технологии составит порядка 2 млн рублей в год, а годовой расход энергии снизится до 25%.

Проект является совместным трудом компании УГМК, которая и проводит конференцию, Фонда "Сколково", Технического университета УГМК и их партнеров MineTech. Как считает автор проекта и сотрудник ГОКа Михаил Крапивин, таких результатов позволит добиться усовершенствованный электропривод подъемной машины. В проекте также предусмотрены автоматизация и цифровизация производственного процесса с последующей интеграцией в автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления Подземного рудника.

Таким образом на подъемную машину будут установлены современные преобразователи частиц и другое оборудование, параметры которых будут выводиться на пульт машиниста. Это в свою очередь позволит специалистам более гибко регулировать технологический процесс работы, а обслуживание и ремонт подъемной машины будет затрачивать гораздо меньше времени. Срок окупаемости проекта с учетом затрат на его реализацию составит 3,4 года.

Напомним, что конференция "УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН" пройдет с 6 по 8 июля. Именно она станет отправной точкой для нового совместного трека программы, в который входит поиск, поддержка и внедрение эффективных технологических решений для горнорудной отрасли. На конференции более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий и свыше 350 заявителей программы MineTech обменяются опытом и оценят потенциальные для внедрения в УГМК проекты.