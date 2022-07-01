В ликвидируемом пермском банке выявили крупную недостачу

Во время инвентаризации имущества "Проинвестбанка" была выявлена недостача на 7 млн 844 тыс. руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Агентства по страхованию вкладов" ("АСВ").

Инвентаризация банка проходила с 29 марта по 29 апреля.

Сообщается, что основная часть средств из недостающих составляет 4 млн 301 тыс. руб и она является недостачей по основным средствам и связана с неотделимыми улучшениями на сумму 3 млн 982 тыс. руб., произведенными банком в ранее арендованных помещениях (соответствующие договоры аренды расторгнуты до 29 марта 2022 г.), а также с отсутствием зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества на сумму 319 тыс. руб. (правообладатели – третьи лица). Недостача в размере 3 млн 542 тыс. руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Оставшаяся часть недостачи на сумму 1 тыс. руб. приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, и связана с отсутствием оригинала кредитного договора.

В прошлом году Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. Затем регулятор обратился с заявлением о введении в отношении кредитной организации процедуры конкурсного производства. Арбитражный суд Пермского края эти требования удовлетворил. Однако собственники, руководство и часть кредиторов Проинвестбанка успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. В соответствии с решением апелляционной инстанции, банк должен быть принудительно ликвидирован.