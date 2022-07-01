ПФР объяснил рекордное сокращение числа пенсионеров в 2021 году

Пенсионный фонд России (ПФР) объяснил рекордное сокращение числа пенсионеров в 2021 году.

Основная часть сокращения пришлась на увеличение пенсионного возраста, но свое влияние оказал и рост смертности от коронавируса и его последствий, сообщил глава ПФР Андрей Кигим, выступая в Госдуме.

"На 200 тыс. возросла смертность, а на остальные 900 тыс. произошло уменьшение из-за того, что поменялся пенсионный возраст. Здесь цифра большая, но она не связана со смертностью", - заявил чиновник.

Без учета пенсионной реформы в 2021 году на пенсию должны были выйти 1,8 млн человек, но в результате повышения пенсионного возраста пенсионерами стали только 974 тыс. россиян.

Примечательно, что ряд депутатов усомнился в корректности данных ПФР, и тогда глава фонда предложил аудиторам Счетной палаты их перепроверить.