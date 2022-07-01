Япония продолжит покупать СПГ с "Сахалина-2" после реорганизации "Сахалин энерджи"

Решение России об изменении структуры управления проектом" Сахалин 2" не означает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) с него в Японию прекратятся, заявил премьер-министр этой страны Фумио Кисида.

Напомним, оператором проекта "Сахалин-2" по производству СПГ является компания "Сахалин энерджи". В ней контрольный пакет принадлежит "Газпрому", 27,5% - британской Shell, 22,5% - японским компаниям Mitsui и Mitsubishi. В связи с военной спецоперацией РФ на Украине Shell пожелала выйти из проекта. При этом японские компании пожелали продолжить работу в совместном проекте.

Накануне стало известно, что Россия создаст ООО, которому будут переданы функции "Сахалин энерджи" (а также имущество и права этой компании). Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Доли в новом ООО будут распределены пропорционально тому, что было в "Сахалин энерджи". Если владелец доли не хочет больше участвовать в проекте – он может ее продать, но только российскому юрлицу.

Японское агентство Kyodo отмечает, что около 9% импортируемого Японией СПГ поступает из России, почти весь – с "Сахалина-2".