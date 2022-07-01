Жители Екатеринбурга смогут пройти диспансеризацию в парке Маяковского

Выездная диспансеризация добралась до парка Маяковского. Проверить состояние своего здоровья жители Екатеринбурга смогут сегодня с 12.00 до 18.00, сообщает пресс-служба ЦПКиО.

В мобильных пунктах специалисты предлагают бесплатно пройти флюорографию, измерить внутриглазное давление, функцию внешнего дыхания, пройти ЭКГ и сделать анализ крови, а для женщин дополнительно - пройти маммографию и онкоцитологию.

Условием для посещения врачей является наличие местной прописки, паспорта, СНИЛСа и медицинского полиса. Мобильный пункт располагается у центрального входа в парк.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге также заработал новый выездной медицинский пункт, где жители могут пройти диспансеризацию вне больничных стен - на этот раз в торговом центре в Академическом районе (ул. Краснолесья, 133).