01 Июля 2022
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олег знарок, тренер сборной россии по хоккею (2014) | Фото: fhr.ru

Казанский "Ак Барс" объявил о назначении Олега Знарка главным тренером

Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о назначении Олега Знарка главным тренером.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом рассчитан на один год.

Отметим, что последним клубом 59-летнего Знарка был столичный "Спартак", в котором он работал с 2019 по 2021 год. После этого Знарок работал тренером-консультантом молодёжной сборной России. Кроме этого, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Знарок возглавлял "МВД" (2008-2010), московское "Динамо" (2010-2014) и СКА (2016-2018). Команды под его руководством три раза становились обладателями Кубка Гагарина (2012, 2013, 2017). Знарок также возглавлял сборную России по хоккею (2014-2018), с которой стал чемпионом мира в 2014 году и олимпийским чемпионом в 2018 году.

"Ак Барс" в сезоне-2021/22 стал четвёртым в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф команда из Казани уступила омскому "Авангарду".

Теги: хоккей, Олег Знарок, Ак Барс, назначение, пост



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