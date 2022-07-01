Премиальные "Твердые знаки" вручили Игорю Алтушкину и фонду святой Екатерины

Игорь Алтушкин и Фонд святой Екатерины стали победителями ежегодной премии «Твердые знаки», сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

В Екатеринбурге назвали лауреатов и номинантов премии «Твердые знаки — 2022». Как говорят организаторы премии, победители были определены на основе анализа читательского интереса и цитируемости в федеральных и мировых СМИ.

Церемония награждения состоялась в администрации Екатеринбурга, награды вручал глава города Алексей Орлов и директор местного филиала издания Марина Архипова.

В номинации «Свои о своих. Ньюсмейкер вне политики» победу присудили председателю совета директоров «Русской медной компании» Игорю Алтушкину. Фонд святой Екатерины стал лучшим в номинации «Инициативы».

«Наш город — это город радушия и внимательности к ближнему, милосердия и доброты к тому, кто в этом нуждается именно сейчас. Только люди с добрым сердцем способны сопереживать и помогать. Екатеринбургская благотворительность является ни каким-то модным веянием, а реальным душевным порывом», — отметил в своей речи Алексей Орлов.

«Учредители Фонда святой Екатерины поддерживают очень много идей и проектов, направленных на развитие города. Спасибо за вашу высокую оценку этой работы», — сказал директор благотворительного фонда Александр Андреев.