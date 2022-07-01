Площадь ЛНР в Москве появится рядом с дипмиссией одной из "недружественных стран"

На сайте правительства Москвы "Активный гражданин" началось голосование по подбору места в столице, которому будет присвоено имя Луганской народной республики.

Напомним, ранее в столице появилась площадь ДНР – рядом с посольством США. Условием наречения в честь ДНР было появление в городе и какого-то объекта с именем ЛНР.

Для площади ЛНР в Москве власти подобрали участки рядом с посольствами других "недружественных государств".

Предлагается на выбор: территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии)

Также можно проголосовать за вариант "Это должны решать специалисты". Правда, при голосовании за присвоение имени ДНР этот вариант популярностью не пользовался.

На утро пятницы, 1 июля, в голосовании поучаствовали более 7 тыс. пользователей.

Подобная практика получила достаточно широкое распространение в европейских странах, ее даже окрестили в СМИ уличной дипломатией. Так, в Вильнюсе улицу, ведущую к российскому посольству, в марте предложили переименовать в улицу Героев Украины – в знак протеста против начала военной спецоперации РФ на Украине. Аналогичное название хотят присвоить улице с российской дипмиссией в Праге. В Вашингтоне с 2017 года российское посольство располагается на Борис-Немцов-плаза. Кстати, буквально накануне посольство США в Москве вывесило на своей территории, но над площадью ДНР "радужный" флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.