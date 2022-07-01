В Госдуме заявили, что остров Змеиный остается под контролем флота и ВКС России

Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России.

"Тактика в ходе военных действий может быть разной", - цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, отвод российских войск с острова состоялся из-за опасения за жизни военнослужащих, после передачи Украине реактивной и ствольной артиллерии стран Запада.

Накануне Минобороны РФ заявило, что Россия оставила остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, продемонстрировав, что она не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины.

Многие эксперты считают, что с военной точки зрения это было вынужденное и единственно правильное решение, так как остров лежит очень близко к берегу, занятому Украиной, и далеко от Крыма. В свете поставок Киеву дальнобойной западной артиллерии остров является настоящей мишенью и едва ли мог быть удерживаем длительное время.