В Екатеринбурге для жителей открыли стадион, на который жаловались губернатору

В екатеринбургском поселке открыли для свободного посещения стадион, на который жаловались свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

На прошлой неделе Куйвашев сообщил в своем Telegram-канале, что ему написали жители поселка Рудный и пожаловались, что их детям негде играть. Футбольную площадку и детский городок построили на территории школы, однако, по словам уральцев, администрация учебного заведения запретила детям там находиться.

"Жители говорят, на школьном поле уже два года никто не играет, оно новое стоит, детская площадка тоже пустая. По-моему, проблема на пустом месте. Обращаюсь напрямую к директору школы в поселке Рудный. Почему нельзя пустить детей играть в футбол? Почему не пустить их в детский городок? Ну, правда, ничего страшного не произойдет", - возмущался губернатор.

Сейчас ситуация изменится. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сегодня утром в поселке состоялась встреча инициативной группы жителей с начальником городского департамента образования Константином Шевченко, директором школы №131 Галиной Осадчей и представителями администрации Чкаловского района.

"Участники встречи договорились, что для местных жителей стадион будет открыт на время каникул с 1 июля по 31 августа 2022 года ежедневно с 14.00 до 18.00. Информация об этом размещена на спортивном объекте. Следить за соблюдением порядка в это время будут сами жители поселка Рудный", - уточнили в мэрии.

Там добавили, что приказ директора школы уже подписан. А достигнутые сегодня договоренности закрепят в официальном соглашении между администрацией школы и представителями инициативной группы.