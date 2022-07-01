01 Июля 2022
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Общество Челябинская область
ЕГЭ (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Челябинской области еще одного школьника удалили с ЕГЭ за шпаргалку

В Челябинской области школьника удалили с ЕГЭ по истории за шпаргалку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

30 июня в регионе проходил резервный день для сдачи единого государственного экзамена по истории и физике. В нем приняли участие 175 южноуральцев.

"На ЕГЭ по истории было зафиксировано нарушение Порядка проведения: за наличие шпаргалки участник был удален без права пересдачи в этом году", – рассказал Андрей Барабас, директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования.

Напомним, В Челябинской области двух школьников удалили с ЕГЭ по математике из-за сотового телефона и шпаргалки. 29 июня на ЕГЭ по обществознанию шпаргалку нашли еще у одного школьника, его также выгнали с экзамена.

Теги: ЕГЭ, шпаргалка,



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