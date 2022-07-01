01 Июля 2022
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Общество В России
(2022) | Фото: Газпром нефть

В Оренбуржье нефтяники помогут отремонтировать школы и детсады 

Правительство Оренбургской области и "Газпром нефть" заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Как сообщили корреспонденту Накануне. ru в пресс-службе компании, стороны договорились о развитии в регионе социальных проектов в 2022 году. Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и губернатор Денис Паслер.

При поддержке компании в Оренбургской области проведут капитальный ремонт школ и детских садов. На территории Новосергиевского района отремонтируют школу №2 и Покровскую СОШ. В Благословенке при участии нефтяников реконструируют Центр культуры, а в поселке Бердянка появится новая спортивная площадка.

Дополнительно в посёлках Новосергиевского района обновят технику для тушения степных пожаров.

"За годы работы в Оренбургской области мы построили, отремонтировали и благоустроили около 170 объектов социальной сферы, в том числе школы, детские сады и дома культуры, – комментирует Александр Дюков. – В текущем году "Газпром нефть" продолжит многолетнюю работу по развитию общественной среды в Оренбуржье, а также внесет вклад в преодоление актуальных вызовов перед регионом, в том числе в сфере повышения пожарной безопасности".

Губернатор в свою очередь отметил, что региональное правительство приветствует и поддерживает социально ответственный бизнес.

Партнерство Оренбургской области с компанией длится уже 11 лет. За эти годы "Газпром нефть" реализовала в регионе 416 социально значимых проектов в рамках своей программы "Родные города"

Теги: газпром нефть, родные города, ремонт школ



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