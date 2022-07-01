01 Июля 2022
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ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Новгороде пытались поджечь КПП управления ФСБ, - Baza

В Нижнем Новгороде неизвестный кинул "коктейль Молотова" в контрольно-пропускной пункт управления ФСБ, сообщает Baza.

Телеграм-канал уточняет, что пожара не произошло, мужчина скрылся.

Инцидент произошел днем 30 июня. Baza пишет, что мужчина подошел к зданию УФСБ и кинул в сторону КПП бутылку, предположительно с зажигательной смесью.

Напомним, в российских регионах участились случаи поджогов военкоматов. Так, в мае на военкомат в Тульской области напали с топором. Им разбили окно, чтобы поджечь одно из помещений.

В июне в Перми неизвестные попытались поджечь здание военкомата, бросив в него несколько бутылок с зажигательной смесью.

Теги: нижний новгород, поджог, фсб



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