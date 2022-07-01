01 Июля 2022
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Наука и техника Свердловская область
Банковская карта (2022) | Фото: fdlx.com

Госплан 2.0. "Иннопром" станет площадкой для развития IT-сферы в России

Международная выставка "Иннопром-2022" станет площадкой, где регионы сделают первый шаг к реализации Цифрового Госплана 2.0. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, после отказа многих стран сотрудничать с Россией из-за спецоперации, в РФ осознали необходимость разрабатывать собственную IT-продукцию.

"Безусловно, нам интересна кооперация в сфере IT. Сейчас дуновение внешнеполитического ветра привело к тому, что эта стратегия закупки (за рубежом) была неверная и сейчас нужно срочно восстанавливать те компетенции производства, которые были у нас изначально. Этот путь сейчас надо проходить, - заявил Ионин. - Я пришел на совещание Михаила Мишустина, и мне очень понравилось, как витал в воздухе Цифровой Госплан 2.0. Безусловно, "Иннопром" - это точка сборки в отношении IT-компаний".

По его словам, Свердловская область обладает серьезными компетенциями для развития IT, имея профессиональные кадры и развитые предприятия. Сейчас же необходимо выстроить взаимоотношения с другими аналогичными регионами. Особенно важно скооперировать их работу, чтобы каждый регион занимался своей продукцией и не конкурировал с соседями в ущерб общему делу.

"На "Иннопроме" достаточно много мероприятий цифровой, айтишной тематики, и мы должны помочь с точки зрения кооперации регионов для преодоления семимильными шагами этого пути, который руководство страны поставило с точки зрения импортозамещения в IT", - заключил чиновник.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о создании в регионе "уральского Гугла".

Напомним, что в этом году для участия в XII Международной промышленной выставке, которая пройдет с 4 по 7 июля, заявилось около 30 стран и 20 компаний только от Среднего Урала. Также ранее своими ожиданиями от "Иннопрома" в Екатеринбурге поделился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Теги: Иннопром, IT, Госплан 2.0, Ионин



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