01 Июля 2022
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Ярослав Ширшиков (2022) | Фото: telegram-канал Гусарская бравада / t.me/shirshikofff

Уральского "гусара-пиарщика" оштрафовали за "дискредитацию ВС"

В Екатеринбурге суд оштрафовал пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова. Его признали виновным в "дискредитации Вооруженных сил".

Напомним, 10 июня Ширшиков заявил, что был задержан правоохранителями. По данным "гусара", к нему домой приходили сотрудники центра "Э", а причиной этого, по мнению уральца, стала его "публичная антивоенная позиция".

Как позже сообщил Ярослав Ширшиков, на него составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил". Сегодня, 1 июля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание, где "гусару-пиарщику" вынесли наказание.

В результате Ширшиков был признан виновным и оштрафован на 40 тысяч рублей. Ранее сам уралец заявлял, что со своим нарушением он категорически не согласен.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе екатеринбургское издание "Вечерние ведомости" было оштрафовано на 200 тысяч рублей за 54 факта "дискредитации ВС РФ". В редакции СМИ уже заявили, что все решения будут обжалованы.

Теги: гусар, штраф, дискредитация, суд



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Ранее 10.06.2022 10:51 Мск Уральскому "гусару-пиарщику" вменили "дискредитацию ВС". Он с этим не согласен
Ранее 10.06.2022 08:10 Мск Екатеринбургский "гусар-пиарщик" заявил о своем задержании


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