СМИ: В Якутии найдены обломки пропавшего больше недели назад Ан-2

В Якутии, предположительно, обнаружены обломки самолета Ан-2, который пропал 21 июня в Кобяйском районе республики. Telegram-канал Shot сообщил, что спасатели с вертолета Ми-8 увидели обгоревший самолет. Рядом обнаружено тело одного погибшего. Всего на борту, по предварительным данным, было три человека, судьба двух людей, таким образом, неизвестна.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что на самолете не было установлено устройство для поиска и обнаружения, что значительно усложнило задачу поисковикам.

Между тем, Следственный комитет сообщил о деталях расследования другого крушения самолета в Якутии – оно произошло на следующий день после пропажи Ан-2. Самолет Ан-30 с семью членами экипажа и 6 тоннами груза на борту вылетел из Якутска в Оленек. Но в назначенное время борт в порту назначения не появился.

"Самолет обнаружен в разрушенном состоянии в 17 км от аэропорта Оленек Республики Саха (Якутия). Все члены экипажа живы, эвакуированы с места происшествия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили в СКР. - Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, в ходе которого зафиксировали повреждения воздушного судна, изъяли находившийся в самолете груз, бортовые самописцы, образцы топлива, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего".