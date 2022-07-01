"Уралкалий" стал победителем конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021"

"Уралкалий" - один из крупнейших мировых производителей калия, стал победителем конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021", проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Цель ежегодного конкурса РСПП — содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение динамично развивающихся компаний на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности.

"Победа в конкурсе РСПП — результат комплексной работы "Уралкалия" в сфере устойчивого развития, а также приоритетного включения ESG-принципов во все направления операционной деятельности компании", - отметила директор по устойчивому развитию "Уралкалий" Елена Эскина.

Компания публикует ESG-отчеты с 2020 года. Также в "Уралкалии" принята ESG-стратегия до 2025 года. В основе документа лежат десять ключевых направлений компании в сфере устойчивого развития, включая права человека, окружающую среду и корпоративное управление, а также изменение климата, устойчивое сельское хозяйство и создание устойчивых цепочек поставок.