01 Июля 2022
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Текслер уволил первого замминистра здравоохранения Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер освободил Дмитрия Тарасова от должности первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе отмечается, что он уволен по собственной инициативе.

Первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области с 1 июля назначена Елена Недочукова. Для нее установлен срок испытания продолжительностью шесть месяцев.

Напомним, Тарасов занимал должность первого замминистра здравоохранения региона с декабря 2020 года. Для этого он сложил полномочия депутата и покинул должность вице-спикера Челябинской гордумы.

Теги: Алексей Текслер, Дмитрий Тарасов, отставка,



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