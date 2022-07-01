Благодаря нацпроекту в Новосибирской области массово строятся поликлиники - в Мочище до конца года будет введена современная амбулатория

В населенном пункте «Станция Мочище» Новосибирского района ускоренными темпами ведется строительство врачебной амбулатории, рассчитанной на 100 посещений в сутки. Возведение современного медицинского комплекса контролирует региональное министерство строительства.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков на стройплощадке 1 июля провел инспекционное совещание. В региональном минздраве отмечают, что новая амбулатория – учреждение крайне необходимое для территории, в районе станции Мочище ведется активное строительство нового жилья.

Амбулатория возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утвержденной правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена. В ее рамках запланировано строительство 19 объектов в разных районах области, в этом году планируется ввод 9 объектов, в частности, в п. Ложок, в п. Тулинский, в п. Мичуринский, в п. Кудряшовский, с. Криводановка, микрорайоне Новомарусино в Новосибирске. Одна амбулатория – в с. Верх-Тула – уже введена в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

«Новая поликлиника по проекту рассчитана на 100 посещений в сутки. В здании предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения, диагностическая лаборатория, кабинеты профильных врачей, дневной стационар. В здание будут организованы несколько входных групп. Подрядчик на объекте работает проверенный, надежный, в начале лета он вышел на площадку и приступил к работам – нулевой цикл сделан полностью, теперь ведется устройство наружных сетей, бетонные работы», – отметил Алексей Колмаков.

Он также напомнил, что в этом году строительству объектов здравоохранения уделяется огромное внимание. В планах – ввод в эксплуатацию 57 новых медицинских учреждений, из которых порядка 40 ФАПов, амбулатории и поликлинические отделения. Всего же в регионе запланирован ввод 72 социальных объектов.