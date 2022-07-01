01 Июля 2022
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Экономика В России
Авиакомпания S7 (2022) | Фото: Накануне.RU

Авиакомпании РФ попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу

Две российские авиакомпании подали заявки в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям, сообщил "Коммерсантъ".

По данным газеты, S7 хочет избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ. Также заявку на возвращение самолетов зарубежному лизингодателю подала и грузовая компания AirBridgeCargo. Ее представители хотят вернуть 14 из 16 грузовых самолетов Boeing 747.

Перевозчики попросили разрешения вернуть воздушные суда за границу в апреле и мае, однако до сих пор не получили ответа от Минтранса. Источники издания в отрасли расценивают затяжное рассмотрение заявок как "негласный запрет на возврат самолетов".

Ранее международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о том, что у нее есть существенные опасения, связанные с безопасностью полетов в России. Российские самолеты зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов нескольких стран, из-за чего возникают проблемы с лицензиями на радиооборудование и с сертификатами летной годности.

Отмечалось, что в случае, если власти РФ не решат проблему к 14 сентября, то в России, наравне с Эритреей и Бутаном, будут официально декларированы проблемы с обеспечением авиабезопасности.

Теги: самолеты, авиакомпании, минтранс, лизинг



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