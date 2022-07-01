01 Июля 2022
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Экономика В России
Строители (2022) | Фото: Накануне.RU

Кто будет жить: ввод жилья в России вырос на 40% на фоне сокращения выдачи ипотеки

За первые шесть месяцев 2022 год в России введено в строй 50,28 млн кв. метров жилья. Это на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Прирост идёт и по многоквартирным домам, и по ИЖС. Будем стараться не снижать темпов и дальше", - сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Стоит отметить, что на фоне роста строительства выдача кредитов на покупку жилья резко сокращается, несмотря на возвращение ставки по льготной ипотеке практически к исходному проценту. Так, по сравнению с апрелем число выдач ипотечных кредитов в мае сократилось на 14% (данные ЦБ), по сравнению с маем прошлого года падение составило 300%. За первые же пять месяцев 2022 года объем ипотечных кредитов сократился почти на четверть.

Теги: ипотека, ввод жилья, строительство, марат хуснуллин



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